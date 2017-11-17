«Долг Януковича» в России попробуют продать

В России рассматривают вариант выкупа другой страной долга Украины перед Россией в 3 млрд долларов, которые были выделены в последние месяцы пребывания при власти Виктора Януковича. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак, передает РИА Новости.

«Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, — существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем», — заявил Сторчак.

Фокус