НБУ предлагает отказаться от монет

Похоже, что мелким монетам в Украине осталось жить не долго. В национальном банке Украины предлагают вести оптимизацию обращения монет мелких номиналов и предлагает ввести механизм округления общих (в чеке) сумм расчетов за товары (работы, услуги). Такое предложение НБУ вынес на общественное обсуждение.

- Монеты мелких номиналов (1 — 5 коп.) почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, — говорят в НБУ. — Они не в полной мере обеспечивают функцию обращения, то есть фактически прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги. В то же время стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость. Другие участники наличного обращения ежегодно несут расходы на обработку, транспортировку, хранение этих монет. Вместе с тем, монеты мелких номиналов почти не возвращаются из обращения к банковской системе.

По данным НБУ, на сегодняшний день в обращении находится 12,9 млрд. шт. монет, в том числе номиналами 1 коп. — 2,4 млрд. шт., 2 коп. — 1,4 млрд. шт., 5 коп. — 1,9 млрд. шт., 10 коп. — 3,8 млрд. шт., 25 коп. — 1,7 млрд. шт., 50 коп. — 1,2 млрд. шт. и 1 грн. — 0,5 млрд. шт.

В НБУ говорят, что проблемы в обращении мелких номиналов обычно решаются двумя путями:

первый — одномоментное изъятие из обращения монет мелких номиналов (монеты перестают быть средством платежа, возможен большой резонанс от мероприятия, значительное количество монет поступает в центральный банк ежедневно, возникает проблема их уничтожения);

второй — прекращение чеканки монет с постепенным выводом их из обращения (легкость во внедрении, добровольная основа, процесс изъятия длиннее, монеты обращаются в качестве средства платежа, нет проблемы уничтожения).

В связи с этим Национальный банк Украины подготовил проект постановления «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов», которым предусматривается:

1. Национальный банк Украины прекратит чеканки монет номиналами 1, 2, 5 копеек (поскольку они прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги) и монет номиналом 25 копеек (поскольку при отсутствии монет номиналами 1, 2 и 5 копеек 25 копеек НЕ будут размениваться 10 копейками). В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличный обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов (дополнительным выпуском).

2. Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины — гривна — и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).

3. Устанавливаются следующие правила округления общей (в чеке) суммы покупки, в случае отсутствия монет и у покупателя, и у продавца:

сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.

4. Субъекты хозяйствования сферы торговли, общественного питания и услуг, которые осуществляют наличные расчеты с потребителями с применением регистраторов расчетных операций при проведении наличных расчетов, указывать в чеках общие суммы до закругления и после него, в частности, используя механизм скидок/надбавок. Это не потребует дополнительных затрат на перепрограммирование РРО.

5. При безналичных расчетов округления не будет осуществляться.

6. Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть — устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.

КП в Украине