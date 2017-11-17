В ЕС посчитали, сколько денег выделили для Украины за последние три года

Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что у международного сообщества заканчивается терпение в связи с нехваткой практических результатов борьбы с коррупцией в Украине.

Такое мнение в интервью “Общественному ТВ” высказал еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

“В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется”, – заявил еврокомиссар.

По его словам, именно в практическом воплощении ЕС видит серьезную недоработку, на которую Киев должен обратить внимание.

“Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение”, – подчеркнул Хан.

Серьезным недостатком, по мнению Хана, является мизерный показатель проверок электронных деклараций.

“Насколько я понимаю, полтора миллиона человек задекларировали свое имущество. Но, если я не ошибаюсь, проверено пока только около ста. Сто из полутора миллиона – это не результат”, – отметил Хан.

Еврокомиссар раскритиковал отсутствие последствий после проверки деклараций.

“Что происходит дальше? Все это должно быть нацелено на улучшение ситуации”, – отметил член Еврокомиссии.

В то же время в Евросоюзе заявили, что за последние три года ЕС выдал Украине более 12 млрд. евро. Из этой помощи 3,4 млрд. евро составила макрофинансовая помощь. И эта сумма – самая большая помощь такого рода, которую ЕС когда-либо выдавал. Ни для одной страны Евросоюз не делал большего.

Кроме того, ЕС поддерживает реформирование в Украине и ежегодно выделяет 200 млн. евро в виде грантов. В связи с этим глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинцев осознать, насколько велики и беспрецедентны усилия, которые страны-члены Евросоюза прилагают для помощи Украине.