Рада поддержала создание кредитного реестра: что будет знать Нацбанк об украинцах

Активно лоббируемый Нацбанком единый кредитный реестр, похоже, все же будет создан в Украине. Верховная Рада 229-ю голосами народных депутатов приняла решение принять за основу законопроект №7114 Д, который был внесен в парламент за день до голосования заместителем профильного комитета Рады Михаилом Довбенко.

Длинная история

Это далеко не первая попытка протащить кредитный реестр НБУ через Раду. Еще в 2015 году предлагалось рассмотреть проект №3111, наделявший Нацбанк правом создавать вести единую базу банковских кредитов с полными данными о заемщике. А с сентября по ноябрь 2017 года в парламент внесли 4 альтернативных проекта о создании реестра.

Сторонники идеи говорили об оживлении банковского кредитования и снижении ставок, поскольку после создания реестра финучреждения смогут получать исчерпывающую информацию о заемщике из одного источника. А не собирать ее по крохам из 4-х действующих в Украине частных кредитных бюро.

Противники усматривали в ней попытку монополизации рынка и пугали украинцев возможными злоупотреблениями со стороны госорганов, которые получат доступ к огромному объему конфиденциальной информации. Перечень которой, к тому же, станет определять сам Нацбанк.

А также вспоминали нормы Конституции, запрещающие собирать персональную информацию граждан без их согласия. Ведь почти все предложенные проекты предусматривали безусловную обязанность банков передавать информацию о заемщике в кредитный реестр без предварительного его согласия.

Наконец, категорически против создания реестра были действующие кредитные бюро. Ведь единый реестр НБУ фактически оставит их без работы.

Поменяли, но не все

Документ, внесенный Михаилом Довбенко, снимал часть спорных вопросов. Но не всех. К тому же, перед голосованием за проект №7114-д, депутат БПП Руслан Демчак внес под стенограмму ряд правок, которыми лишил частные бюро кредитных историй доступа к Нацбанковскому реестру. Свои инициативы он пояснил необходимостью сохранить банковскую тайну, которая в случае доступа к реестру кредитных бюро «могла умышленно или неумышленно» быть нарушена.

Таким образом единственная норма, которая лишала НБУ монопольного статуса на рынке бюро кредитных историй, из проекта была удалена. Конечно, формально у частных бюро остается право вести свою деятельность и дальше, однако совершенно очевидно, что спрос на их услуги со стороны финучрждений будет невысоким. По крайней мере в части получения информации о крупных банковских заемщиках.

Парламентарии разрешили центробанку самостоятельно устанавливать порядок и правила предоставления банками информации для внесения в кредитный реестр. Но ограничили доступ к собранной информации самими финучреждениям.

НБУ откажет банку в предоставлении данных по кредиту, задолженность по которому, включая начисленные комиссии и пени, меньше 100 минимальных зарплат (320 тыс. грн. на сегодняшний день).

Также депутаты предложили лишить Нацбанк права самостоятельно устанавливать перечень данных, которые подлежат сбору. Список, представленный в кабминовском проекте №7114 расширили, но исключили из него размытый пункт о «другой информации, установленной НБУ».

Конституцию все же нарушили

Еще одно изменение коснулось норм о внесении изменений в данные реестра, если заемщик с ними не согласен. В первой версии документа, поданной правительством в сентябре 2017 года, авторы предлагали разбираться несогласному заемщику с банком, подавшим неправильные данные. А если доказать несправедливость не выйдет — обращаться в суд. При этом сам Нацбанк от такой работы дистанцировался.

Согласно нормам принятого за основу проекта, разбираться с жалобами заемщиков придется самому Нацбанку. Он должен принять заявление, рассмотреть представленные доказательства и в 5-дневный срок запросить уточнение у банка, предоставившего данные. Тот в свою очередь обязан ответить в течение 15 дней. По итогам этой переписки данные в реестре должны быть либо исправлены или удалены, либо остаться без изменений.

А в случае отказа в удовлетворении жалобы, у заемщика остается право добавить к своему делу описание длиной до 100 слов, поясняющее его версию причин появления в реестре некорректных данных (например, указать, что просрочка допущена из-за болезни). Аналогичные нормы предусмотрены законом о кредитных бюро.

Впрочем, главная претензия экспертного сообщества, да и самих украинцев, так и не была исправлена. Принятый за основу проект все еще нарушает нормы Конституции. Поскольку обязывает банки лишь уведомлять заемщиков о передаче информации о нем в реестр. Но не требует от них предварительно заручаться согласием на такую передачу.

Хочет того гражданин или нет, в реестр попадет информация не только о сумме кредита, просрочках, текущей задолженности, конечной дате погашения и о некоторых других параметрах кредитной операции. Но и фамилия, имя и отчество, дата рождения, идентификационный номер налогоплательщика (или серия и номер паспорта для физлиц, которые по религиозным убеждениям отказались принимать идентификационный код).

Между тем, следует отметить, что нынешнее голосование лишь выбросило за борт Верховной Рады альтернативные законопроекты, поданные в последние 2 месяца. Чтобы нормы документа вступили в силу, ему предстоит пройти еще как минимум одно голосование. Более того, скорее всего в нынешнюю редакцию еще будут вноситься правки. Правда, добавят ли они прав заемщикам или, наоборот, урежут их — сказать сложно.

Юрий Павлов, Минпром