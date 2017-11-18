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Фронтовая Горловка: вечерние бои продолжаются

Суббота, 18 ноября, 2017

С наступлением темноты боевые действия в окрестностях города активизировались.

В пятницу вечером сначала появилась информация об обострении в районе Гольмовского. Ближе к 19 час. пользователи сообщили о «работе зенитных установок по беспилотникам».

Позднее, местные жители рассказали о боях на Светлодарской дуге: с 20 час. в районе Дебальцево — Светлодарский плацдарм стрелковое и минометы». Вскоре были применены более тяжелая артиллерия и бронетехника. В это же время из крупнокалиберного вооружения активно стреляли на участке между Майорском и Зайцево. Есть сообщения и о перестрелках на юге.

Около часа дня под обстрел попала центральная часть Попасной. В результате двух прилетов легкие ранения получила девочка, в одном из дворов разрушены хозпостройки, в близлежащих зданиях выбиты оконные стекла, также была повреждена ЛЭП, из-за чего часть города осталась без электроснабжения. К слову, на этом направлении бои продолжились и вечером.

Неспокойно было на Приазовье, в районе авдеевской промзоны, под Марьинкой.



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