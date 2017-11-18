«Шахтер» сенсационно проиграл «Александрии»

Стартовый поединок 16-го тура Премьер-лиги сразу же принес сенсационный результат.

Уже на 15-й минуте в ходе контратаки «Александрия» открыла счет (Полярус). Через несколько минут Бернарду удалось восстановить статус-кво, но все тот же Полярус снова вывел свою команду вперед. До конца игры оставалось еще более часа, но забить больше команды не смогли. Отметим, что «Шахтер» много времени провел в атаке, пытался создать моменты, но до реальных угроз у ворот гостей практически не доходило.

1:2 — горняки впервые в истории турнира проиграли александрийцам, для которых, в свою очередь, это лишь вторая победа в нынешнем чемпионате. Уже сегодня осечкой команды Фонсеки может воспользоваться «Динамо» и в случае победы над «Звездой» киевляне сократят отставание то лидера до четырех очков.