Главной причиной травм людей, пересекающих линию разграничения, являются не обстрелы

Очень часто граждане получают травмы из-за плохого состояния инфраструктуры КПВВ.

Во время регулярных мониторинговых визитов на КПВВ сотрудники БФ «Право на защиту» фиксируют увеличение количества травмированных из-за низкого качества пешеходных дорожек и плохого освещения.

Люди, пересекающие линию разграничения, боятся потерять ценные вещи, испытывают психологический дискомфорт и тревожность из-за длительного пребывания в очереди под неосвещенным навесами. С сокращением светового дня эта проблема становится все более актуальной. Напомним, что с 29 октября КПВВ перешли на зимний график работы – с 8 до 17 час.

Отдельный вопрос — низкое качество пешеходных дорожек или их полное отсутствие. Даже в светлое время из-за этого на КПВВ травмируются люди. Так, утром 31 октября на КПВВ в Майорске 83-летняя женщина, споткнувшись, упала и получила перелом шейки бедра, подчеркнули в фонде.

Отсутствие освещения на КПВВ военные объясняют рекомендациями по безопасности на стратегических объектах. С ними соглашаются и представители ГСЧС, которые также считают, что безопасность является приоритетом. Однако, с их точки зрения, освещение тентовых навесов во время работы пропускных пунктов является целесообразным.

В БФ «Право на защиту» заявляют, что КПВВ должны быть безопасными для граждан, пересекающих линию разграничения. Государство должно обеспечить надлежащее состояние инфраструктуры. Правозащитники призывают госорганы, которые отвечают за функционирование КПВВ, провести необходимые мероприятия по улучшению условий на пропускных пунктах. Обращаются они также к Донецкой ВГА и компании-поставщику электроэнергии с просьбой обеспечить дополнительное освещение на КПВВ.