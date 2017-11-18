Фронтовая Горловка: пойман работник ЖЭКа, грабивший горожан

Свои нападения грабитель совершал, угрожая ножом.



В Никитовском районе задержан ранее судимый уроженец Енакиево, работавший в одном из ЖЭКов Горловки.

Жертвами подозреваемого стали несколько человек. Женщина, которая шла с внучкой из детского сада и, под угрозой применения ножа, отдала свою сумку, в которой находились паспорт, телефон и только полученная зарплата. У несовершеннолетней девушки фигурант также под угрозой применения ножа забрал золотое кольцо. В еще одном случае, злоумышленник ударил бутылкой сзади по голове сидевшего на лавочке мужчину и забрал у него телефон.

Кроме того, по месту жительства задержанного была обнаружена граната Ф-1. Все награбленное имущество он сбывал через знакомых в Енакиево или закладывал в ломбард. К счастью для пострадавших украденное удалось вернуть хозяевам.