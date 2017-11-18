Жители ОРДЛО смогут получать пенсии без справки переселенца?

В случае поддержки соответствующего законопроекта пенсионерам будет достаточно явится в банк и пройти верификацию.

Верховная Рада может рассмотреть законопроект об упрощении процедуры выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в комментарии «112 Украина» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, поправка, которую предлагают депутаты, позволит пенсионерам получать выплаты без оформления справки переселенца.

«Есть инициатива, и я ее абсолютно поддерживаю, разорвать связь между статусом вынужденно перемещенного лица и возможностью получать пенсии. Любой пенсионер, который живет на неконтролируемой территории, должен иметь возможность после пересечения линии соприкосновения обратиться в определенные банковские учреждения государственных банков. После прохождения верификации человек должен получить свою честно заработанную годами пенсию», — заявил он.

Тука утверждает, что таким образом удастся противодействовать коррупции в социальных службах, сотрудники которых выдают пенсионерам «липовые» справки переселенцев.

«Предварительно увеличение количества вынужденных переселенцев дает нашим статистическим органам искаженную информацию, ведь следующим шагом после подсчета количества вынужденно перемещенных лиц назначаются определенные субвенции, образовательная, медицинская, в зависимости от количества людей, которые якобы живут на той или иной территории. В конце концов мы своими неуклюжими действиями породили огромную коррупционную махину, которая заключается в том, что люди, которые живут на неконтролируемых территориях, чтобы получить статус вынужденно перемещенного, лица платит мелкие, но постоянные взятки работникам социальной службы на местах, которые, все прекрасно зная, понимая, выдают жителям «липовые» справки за определенную мзду, после этого начинается постоянно действующая процедура верификации. Чтобы проходить время от времени эту верификацию люди также каждый раз платят дань», — констатировал Тука.

Напомним, для получения выплат пенсионерам, проживающим в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, на сегодняшний день необходимо оформить статус внутренне перемещенного лица, а также появляться на подконтрольной силам АТО территории раз в 60 дней.

112.ua