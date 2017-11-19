Пенсии обещают пересчитать еще раз: кому повезет

Министр соцполитики хочет добавить денег тем, кто много работал, но мало зарабатывал.

Правительство обещает еще одно повышение пенсий — тем, у кого они остались мизерными после осовременивания. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева. По его словам, речь идет о тех людях, кто много трудился, но получал маленькую зарплату. А нынешняя формула расчета пенсий учитывает «трудодни» меньше, чем заработки. Сроков повышения министр не назвал, как и способов повышения, упомянув лишь, что Кабмин такой механизм разрабатывает.

Кому недодали

По информации Пенсионного фонда, из почти 12 млн пенсионеров прибавку получили 86%. В оставшиеся 14% попали люди, у которых пенсия даже после перерасчета не изменилась из-за небольшого стажа работы и низкой зарплаты, недотягивавшей до средней зарплаты по стране на то время. Также среди них те, кто получает спецпенсии — научные работники, госслужащие и т. д. (кроме силовиков), ведь закон о пенсреформе не предусматривает их пересчета. Но обычно такие пенсии составляют 3—5 тыс. грн.

В 40% пенсионеров (почти 4,8 млн чел.), получивших минимальную прибавку (до 200 грн), вошли малооплачиваемые, о которых упомянул министр.

«Это люди, которые всю жизнь тяжело работали в колхозах за «трудодни», те, кто работали санитарками и фельдшерами, и другие, отработавшие по 30 лет и больше. Мы обязательно обеспечим их право на достойную пенсию», — пообе­щал Рева.

Согласно данным Госстата по зарплатам за 1940—1991 гг., заработки в агросекторе во все времена были ниже, чем в промышленности в 2,5—3 раза. Поэтому колхозники и рабочие совхозов, кроме трактористов, комбайнеров, которым платили в 2—3 раза выше среднего, получили минимальные надбавки, попав в 40%.

Анализ зарплат в Украине по отраслям за 1992—2017 гг. показывает, что в 40% получивших минимум попали также медсестры, врачи, учителя, бухгалтеры, большую часть жизни работавшие при СССР, рыбаки, лесники.

Кому дали больше

«Сегодня» также выяснила, кто из пенсионеров оказался среди тех, кому повезло больше с осовремениванием пенсий (см. инфографику).

Прибавку в 400—500 грн получили рабочие-станочники, строители, дорожники со стажем работы более 40 лет, механизаторы. От 500 до 1000 грн надбавки получили начальники цехов, директора производств, профессора вузов (если это не научная пенсия). Неожиданно среди счастливчиков оказались и те, кто получал пенсии по 949 грн из-за неполного трудового стажа (менее 15 лет). Им добавили аж по 503 грн (+53%) до минимальной пенсии в 1452 грн.

Свыше 2000 грн надбавки получили рабочие горячих цехов (литейщики, сварщики) и вредных производств (химпром), шахтеры, моряки, метростроевцы, банкиры. Наконец, самые высокие надбавки — свыше 4500 грн — менее чем у 1% пенсионеров, имевших зарплаты на порядок выше средних по стране и большой стаж. К ним относятся летчики-испытатели, шахтеры со стажем более 20 лет, авиаторы. Многие из этих людей награждены орденами, удостоены званий Герой соцтруда, Герой Украины, «заслуженный», «народный», за которые положена прибавка к пенсии в размере 20—40% от прожминимума для трудоспособных (сейчас 1247 грн).

«Нужны единые правила расчета»

Эксперты по пенсиям неоднозначно оценивают инициативу министра соцполитики о дополнительном перерасчете пенсий. Так, по словам экс-главы Пенсфонда, а ныне независимого эксперта Виктора Колбуна, это будет отход от единых принципов перерасчета и осовременивания пенсий, утвержденных новым законом о пенсионной реформе.

«То, что труженикам хотят увеличить пенсии, это хорошо, но правила должны быть едиными для всех, иначе получится уравниловка, — разъяснил нам Колбун. — Если принять предложение министра соцполитики, то нивелируется ценность высококвалифицированного труда: образно говоря, и землекоп, и профессор могут получать почти одинаковые пенсии».

Что касается механизма пересчета пенсий малооплачиваемым, то Колбун допустил, что для них могут оставить нынешний коэффициент за стаж (с 1 января 2018 г. он снизится с 1,35 до 1), чтобы арифметически увеличить их нынешние пенсии на 25%. Но эксперт против доплаты за счет средств Пенсфонда, он предлагает, чтобы государство выплачивало таким людям некую соцпомощь из госбюджета.

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