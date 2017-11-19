Фронтовая Горловка: закрылась крупная торговая сеть

На своей странице в Facebook горловский блоггер Егор Воронов продолжает рассказывать о жизни родного города.

Последнюю подборку «Наблюдений о НеВоенной Горловке» он посвятил основным событиям двух недель ноября.





По его словам, окончательно закрылась торговая сеть «Импульс» (ранее известные как АТБ). Магазины пустуют, пока там даже нет объявлений об аренде. А вот в помещении и на летней площадке бывшего ресторана «Бавария» сейчас идет полномасштабный ремонт. Подготавливается к открытию новое заведение — «Старый город». По мнению блоггера, цвет фасада (салатовый) новыми владельцами выбран неудачно, зато там красуется герб Горловки.

Кроме того, Воронов сообщил, что городские провайдеры переходят на российский трафик. Если несколько недель назад лишь некоторые мои знакомые при попытке зайти на торрент-сайты жаловались на появление надписи «Доступ к интернет-ресурсу заблокирован по решению органов государственной власти», то на этой это уже массовое явление. При переходе по ссылке выдает федеральные ресурсы РФ.

Упомянул он и о пополнении в автопарке Горловки десятком новых автобусов, о появление терминала для оплаты ЦРБ в гастрономе «Центральный» на пл.Победы, о посещении художественного музея, где можно увидеть произведения Врубеля, Ге, Верещагина, Айвазовского и др., а также об открытии отделения почты в Зайцево.