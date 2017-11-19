Фронтовая Горловка: бои продолжаются достаточно интенсивно

Всю субботу горожане слышали боевые действия.

О них они сообщали с самого утра. Днем местные жители рассказывали о «бахах» в районе Зайцево, причем дважды — первый всплеск активности произошел после 13 час. по местному времени, а затем применение тяжелого возобновилось после полуторачасового относительного затишья.

Уже вечером сторона Зайцево вновь оказалась в центре событий. В это же время неспокойно было и на юго-западе.

Также сообщалось о боях на светлодарском направлении как днем, так и вечером. Всю субботу гремело под Донецком (на участке от аэропорта до Ясиноватой, упоминался в сводках и район Попасной.