Фронтовая Горловка: завтра изменится маршрут автобуса № 24

С 20-го ноября он будет следовать до ж/м Строителей и к тому же работать дольше.

Время работы маршрута теперь продлено до 19 час. а конечная остановка перенесена на несколько остановок дальше — в ж/м Строителей.

Кроме того, в Горловке появился новый маршрут — № 8. Пока что его называют тестовым и он должен связать ж/м Солнечный через Стальсбыт, Бессарабку и Комсомольский с ж/м Гагаринский.

Сообщается и о других новшествах в автобусных маршрутах. Добавлен вечерний рейс автобуса № 16. Теперь он отправляется с ул. 40-летия Сов.Украины в 17.20, а с ул.Волкова его отправление — в 18 час. Автобус № 81 в 18.10 отправляется с пл. Победы в Гольмовский, а в 19.30 будет следовать уже в обратном направлении. Автобус № 12 с пл.Победы начнет движение в 17.50 до Байрака, а обратно — в 19 час. Маршрут № 5 в 18.30 будет курсировать от пл. Победы в Кондратьевку, а обратно отправится в 19.35. Маршрут № 82 с пл. Победы будет следовать до Зайцево — отправление в 18.20, а оттуда — в 19.35.