Суд продлил арест регионала Ефремова еще на два месяца

Как сообщают СМИ, соответствующее решение было принято на заседании Старобельского районного суда Луганской области.

Суд продлил меру пресечения бывшему главе фракции Партии регионов Александру Ефремову до 15-го января. Сторона обвинения считает, что в случае изменения меры пресечения он может выехать за границу и уклониться от следствия.

Кроме того, по информации прокурора, на зарубежных банковских счетах сына и невестки экс-регионала находится сумму в размере 33 млн. швейцарских франков. Эти средства оформлены на иностранную компанию в Швейцарии. По мнению обвинения, они имеют незаконное происхождение. В то же время адвокаты Ефремова отметили, что доказательств существования этих денег нет и отношения к делу, которое рассматривается в суде, это не имеет.