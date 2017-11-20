На ТВ появится новый канал Коломойского

На экранах украинских телезрителей вскоре появится канал Paramount Comedy, который входит в холдинг »1+1 медиа», принадлежащий Игорю Коломойскому.

Как сообщает Укринформ, лицензию телеканалу выдал Национальный совет сроком вещания на десять лет.

Представитель ООО «Вижн Медиа» отметила, что что новый развлекательный телеканал Paramount Comedy станет украинской версией международного канала Comedy Central, который транслирует лучшие сериалы. По словам генерального продюсера Оксаны Петришин, запустить телеканал планируют уже через несколько дней.

«Весь контент Paramount Comedy будет транслироваться только на украинском языке. Мы делаем все возможное, чтобы вообще выйти на показатель в 100% украинского языка. У нас будет более 50% уникального контента, который сейчас доступен только в интернете, и необходимо, чтобы эта аудитория перешла на телевизионный просмотр», — заявила генпродюссер.

В Нацсовете же сообщили, что программная концепция Paramount Comedy предусматривает 12 часов трансляции национального продукта, причем один час эфира должны занимать передачи собственного производства.

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