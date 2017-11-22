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Телефонные мошенники обманывали клиентов банка

Среда, 22 ноября, 2017

Организатором группы оказался житель Горловки, который отбывает наказание на неподконтрольной территории Донецкой области. Жертвами мошенничества стали жители Харьковской и других областей.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, три безработных молодых женщин с мобильных телефонов рассылали фиктивные SMS от имени службы безопасности одного из банков. Обманным путем они узнавали у потерпевших реквизиты банковских карт, после чего переводили деньги на другие счета. Также полицейские установили организатора преступной группы. Им оказался 30-летний житель Горловки. Мужчина в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии на неподконтрольной территории Донецкой области.

Разоблачили группу сотрудники уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области. Мошенницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.



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