Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в октябре превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) только по формальдегиду — в 1,7 раза.



Сравнивая полученные данные с октябрем минувшего года, следует отметить увеличение содержания в атмосферном воздухе диоксида азота и формальдегида, а также уменьшение концентрации оксида углерода и аммиака. На том же уровне осталось содержание пыли, диоксида серы, сероводорода и фенола.

Сравнение октября и сентября нынешнего года показывает увеличение содержания в атмосферном воздухе аммиака и формальдегида, а также уменьшение пыли, диоксида серы, диоксида азота и фенола. На уровне сентября осталось содержание оксида углерода и сероводорода.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.

Кроме того, в Горловке провели исследования питьевой воды по микробиологическим, органолептическим, физико-химическим и токсикологическим показателям. Согласно информации, вода, подаваемая Горловским ПУВКХ потребителям, соответствует всем «требованиям к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком».