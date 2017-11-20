Фронтовая Горловка: «бахало» все воскресенье

На протяжении всего дня горловчане сообщали о неспокойной обстановке в окрестностях города.

Наиболее интенсивно стреляли во второй половине дня. Около 16 час. местные жители слышали работу минометов в стороне Зайцево. Также «шумело» западное направление. Уже после 21 час. гремел юг/юго-запад, при этом северные окраины продолжали «бахать». Неспокойно было и на Светлодарском плацдарме.

Ситуация под Донецком несколько успокоилась, хотя сами дончане продолжали рассказывать о мощных выстрелах из тяжелого или прилетах. К слову, вечером в Донецке прогремел сильный взрыв, который хорошо было слышно сразу в нескольких районах. На Луганском направлении, стреляли интенсивнее — из гранатометов, крупнокалиберного вооружения, минометов и бронетехники.