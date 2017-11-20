Интрига в Премьер-лиге оживает

Завершились матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

Как уже сообщалось ранее, первый же поединок отчетного тура принес сенсацию — в Харькове «Шахтер» уступил «Александрии» — 1:2. «Динамо» на этот раз свой шанс не упустило и уверенно обыграло «Звезду» — 2:0. Победу киевлянам принес «дубль» Мбокани в середине первого тайма. Отставание от горняков после этого сократилось до четырех очков, а учитывая, что руководство столичного клуба планирует В Лозаннском суде обжаловать решение ФФУ о техническом поражении за неприезд в Мариуполь, в борьбу за чемпионство возвращается интрига.

«Мариуполь» тем временем на выезде обыграл «Карпаты» — 1:0 (Болбат) и поднялся на четвертое место. Во Львове после этого уволили главного тренера. «Заря» разошлась миром с «Вересом» — 1:1, хотя почти весь второй тайм играла в большинстве. Команда из Ровно довела свою ничейную серию до семи матчей кряду. С таким же счетом завершился поединок в Полтаве, где встречались «Ворскла» и «Сталь». В Одессе «Черноморец» довольно неожиданно обыграл «Олимпик» — 2:1. Впрочем, это поражение не помешало дончанам сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице:

«Шахтер» — 36

«Динамо» — 32

«Олимпик» — 25

«Мариуполь» — 23

У «Вереса» и «Ворсклы» — по 22 очка.

Внизу таблицы остаются «Сталь» (12) и «Звезда с «Карпатами», у которых по 14 очков.