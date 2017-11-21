Фронтовая Горловка: в течение дня периодически стреляли

После спокойной ночи боевые действия под Горловкой возобновились ближе к полудню по местному времени.

По словам местных жителей весь понедельник изредка «шумели» север и северо-запад, причем периодически гупало тяжелое.

Вечером звуки войны несколько усилились, кроме того «бахала» юго-западная сторона.

Тем временем в Донецке и Луганске прогремели очередные взрывы и если в соседней области вскоре стало известно, что произошел подрыв гранаты, то инцидент в Донецке так и остался, что называется, за кадром, хотя и серьезно перепугал людей.

Кроме того, дончане периодически сообщали о боевых действиях на окраинах города и в районе близлежащих населенных пунктов. Горячо было также под Мариуполем и на участке от Новотроицкого до Докучаевска.