Можно ли пересечь линию разграничения без пропуска? Что делать, если срок действия пропуска закончился?

Вторник, 21 ноября, 2017
Правила пересечения линии разграничения урегулированы Временным порядком осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденным приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины от 14.04.2017 №222-ог (далее – Временный порядок).
Так, согласно Временному порядку, въезд на неконтролируемую территорию и выезд с нее физических лиц осуществляется при условии предъявления двух документов:
Как получить пропуск?
Оформить пропуск можно двумя способами:
Пропуск может быть выдан при условии наличия у заявителя одного из следующих оснований:
Срок рассмотрения заявления о выдачи пропуска:
Срок действия пропуска
Одноразовый пропуск предоставляется для осуществления одной поездки через линию разграничения (включая пересечение линии разграничения туда и обратно) и действует до 20 суток.
Многоразовый пропуск дает право въезда на временно неконтролируемую (контролируемую) территорию и выезда из нее неограниченное количество раз через любые действующие КПВВ. При этом во Временном порядке установлено, что такой пропуск выдается без ограничения срока действия, то есть оформляется один раз и не требует продления или переоформления. Однако на практике данная норма пока не работает и, в действительности, СБУ выдает многоразовые пропуска сроком действия в 1 год с момента подачи заявки.
Если срок действия пропуска закончился
В случае если пропуск был оформлен через веб-портал СБУ, действие пропуска можно продлить. Подать заявку о продлении необходимо заранее. За 60 дней до момента истечения срока действия пропуска в личном кабинете заявителя появляется опция «Переподать заявление». При этом не нужно будет заново заполнять анкету или прикреплять документы. Необходимо лишь нажать кнопку «переподать» и, если нет необходимости вносить изменения в ранее указанные данные, запустить процесс переподачи. В случае, если у заявителя произошли какие-либо изменения личных данных, он имеет возможность откорректировать свою анкету и затем также запустить процесс переподачи. Воспользоваться опцией «переподать заявление» можно только до истечения последнего дня действия пропуска. В случае, если действие пропуска закончилось, опция «переподать» исчезает и заявителю необходимо подать новое заявление о выдаче пропуска, заполнив для этого анкету таким образом, как в первый раз.
В случае если закончившийся пропуск был получен через КЦ, КП, КПВВ или блокпост первого рубежа, у заявителя есть выбор: переоформить пропуск там же, для чего повторно подать заявление установленного образца в том же порядке, что и первоначально, или зарегистрироваться на веб-портале СБУ и подать заявление в электронной форме.
Важно знать: пропуск в бумажном виде в настоящее время не выдается. Данные о лице вносятся в электронный Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО. На блокпосте проверка наличия разрешения физического лица на пересечение линии разграничения осуществляется с помощью электронного Реестра.
Можно ли пересечь блокпост без пропуска?
В соответствии с Временным порядком уполномоченные должностные лица подразделения Государственной пограничной службы Украины отказывают в выезде на временно неконтролируемую территорию или в выезде с временно неконтролируемой территории на том основании, что у физического лица отсутствует пропуск или истек срок его действия.
Однако Временный порядок устанавливает исключения из общего правила пересечения линии разграничения и допускает возможность покинуть неподконтрольную территорию (только выехать) без пропуска и документов, удостоверяющих личность, в случае, если человек покинул место проживание во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В таком случае решение о разрешении/запрете проезда принимает непосредственно руководитель Координационного центра. Также, Временный порядок устанавливает, что в случае явной угрозы жизни или здоровью человека, разрешение не требуется.
К сожалению, на сегодняшний день нет ни официальных разъяснений порядка применения указанных норм, ни информации о практике их применения.
Для того чтобы воспользоваться указанными основаниями пересечения линии разграничения без пропуска физическому лицу рекомендуется прибыть на КПВВ и попросить о помощи непосредственно у главного на КПВВ. Вероятно, лицо будет задержано до выяснения обстоятельств и установления личности.