Швейцарское золото Януковича: Луценко говорит, что контакта нет

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что мешает вернуть 460 кг золота, вывезенных окружением Виктора Януковича в Швейцарию.

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Мы пока не можем восстановить контакт со швейцарскими коллегами», — пояснил глава ГПУ.

По словам Луценко, он планирует в ближайшее время направить туда одного из своих заместителей для выяснения ситуации.

Журналисты спросили, действительно ли это золото принадлежало семье бывшего нардепа-регионала Сергея Кацубы и экс-заместителя главы «Нафтогаза Украины» Александра Кацубы.

Луценко ответил, что знает, кому оно принадлежит, но сейчас поделиться этой информацией не может.