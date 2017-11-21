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Швейцарское золото Януковича: Луценко говорит, что контакта нет

Вторник, 21 ноября, 2017

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что мешает вернуть 460 кг золота, вывезенных окружением Виктора Януковича в Швейцарию.

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Мы пока не можем восстановить контакт со швейцарскими коллегами», — пояснил глава ГПУ.

По словам Луценко, он планирует в ближайшее время направить туда одного из своих заместителей для выяснения ситуации.

Журналисты спросили, действительно ли это золото принадлежало семье бывшего нардепа-регионала Сергея Кацубы и экс-заместителя главы «Нафтогаза Украины» Александра Кацубы.

Луценко ответил, что знает, кому оно принадлежит, но сейчас поделиться этой информацией не может.

4-го сентября заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что за рубежом арестованы полтонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

Сам Луценко в тот же день заявил, что в Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из «семьи Януковича». Он добавил, что Генеральная прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.

Генпрокуратура Швейцарии, в свою очередь, заявила, что знает о «золоте Януковича».

УП

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