Швейцарское золото Януковича: Луценко говорит, что контакта нет

Вторник, 21 ноября, 2017
Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что мешает вернуть 460 кг золота, вывезенных окружением Виктора Януковича в Швейцарию.
Об этом он сообщил в ходе брифинга.
«Мы пока не можем восстановить контакт со швейцарскими коллегами», — пояснил глава ГПУ.
По словам Луценко, он планирует в ближайшее время направить туда одного из своих заместителей для выяснения ситуации.
Журналисты спросили, действительно ли это золото принадлежало семье бывшего нардепа-регионала Сергея Кацубы и экс-заместителя главы «Нафтогаза Украины» Александра Кацубы.
Луценко ответил, что знает, кому оно принадлежит, но сейчас поделиться этой информацией не может.
УП
4-го сентября заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что за рубежом арестованы полтонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.
Сам Луценко в тот же день заявил, что в Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из «семьи Януковича». Он добавил, что Генеральная прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.
Генпрокуратура Швейцарии, в свою очередь, заявила, что знает о «золоте Януковича».