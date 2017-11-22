Фронтовая Горловка: окраины продолжают «шуметь»

Даже сложные погодные условия не смогли остановить ежедневные боевые действия в окрестностях города.

По словам местных жителей, практически весь вторник была слышна стрельба и тяжелое на северных окраинах — от запада до востока. Днем, а также поздним вечером наиболее неспокойно было в районе Зайцево и Гольмовского. Также сообщается о нескольких всплесках боевой активности на юго-западе.

Кроме того, горловчане сообщали о перепадах напряжения, продолжает «шалить» и мобильная связь. Стоит отметить, что горожан предупреждали о возможных отключениях электроснабжения из-за плохих погодных условий (ветер и мокрый снег).

Вечером дончане рассказали о традиционных боях на участке от аэропорта до Ясиноватой. В Докучаевске в результате обстрелов ранение получила женщина 1965 г.р., причем произошло это в ее собственной квартире.