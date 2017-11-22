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«Шахтер» разгромлен в Неаполе

Среда, 22 ноября, 2017

В Лиге чемпионов состоялись восемь матчей пятого тура.

Напомним, для итальянцев этот поединок был последним шансом продолжить участие в борьбе за выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов. Первый тайм прошел в равной борьбе — хозяева, как и полоено, много атаковали, однако, до реальных моментов дело практически не доходило — горняки уверенно оборонялись и сами несколько раз проводили опасные контратаки.

После перерыва Инсинье открыл счет. С прекрасным обводящим ударом в девятку справиться было невозможно. Подопечных Фонсеки это не смутило и они попытались отыграться, но со временем начали оголять тылы. Этим и воспользовались футболисты «Наполи», дважды расписавшись в воротах дончан в течение последних десяти минут.

Если лидер итальянского чемпионата лишь сохранил шансы на весеннее участие в Лиге чемпионов, то для «Шахтера» задача осталась прежней — команде нужно одно очко, чтобы гарантировать себе второе место в группе. Будем надеяться, это получится в заключительном поединке с Ман Сити, который состоится 6-го декабря. К слову, англичане досрочно победили в группе F, обыграв вчера «Фейеноорд» с минимальным счетом и, возможно, приедут в Харьков не самым сильным составом.

«Манчестер Сити» — 15

«Шахтер» — 9

«Наполи» — 6

«Фейеноорд» — 0

В группе Е настоящий характер проявили футболисты «Севильи». Проигрывая после первого тайма «Ливерпулю» со счетом 0:3, испанцы сумели отыграться -3:3. «Спартак» потерял два очка в поединке с «Марибором» — 1:1.

В группе G досрочно победил «Бешикташ», сыгравший вничью с «Порту» — 1:1. Португальцы и «Лейпциг», разгромивший на выезде «Монако» — 4:1, продолжают бороться за второе место в турнирной таблице.

Из группы Н в плей-офф выйдут «Тоттенхэм» и «Реал». Англичане в Дортмунде обыграли «Боруссию» 2:1, а испанцы разгромили в Кипре АПОЕЛ — 6:0.

 

 

 

 



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