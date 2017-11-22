Рожденные в «ДНР»

Двойные пакеты документов, высокие расходы на лекарства и одежду, заботы о приработке и возможности сэкономить – все это будни молодых семей с детьми в самопровозглашенной республике.

В конце октября в «ДНР» появилась социальная реклама, расписывавшая «преимущества» действующего на ее территории комендантского часа, «благодаря» которому за 3 года здесь родились 30 тысяч детей.

Дело не только в том, что за время боевых действий и действия комендантского часа рождаемость упала вдвое, как и то что для зачатия ребенка комендантский час не нужен вовсе, реклама совершенно не учитывает того, какие испытания в условиях самопровозглашенной республики возлагают себе на плечи родители.

Итак, каждой беременной женщине необходима квалифицированная консультация на время беременности, что можно получить как стандартно бесплатно по месту жительства, так и в «столице» — Донецке, что обойдется в 200-300 российских рублей за 1 консультацию (90-140 грн. по курсу НБУ).

Рожать также можно по двум вариантам: бесплатно в обычной палате и платно в отдельной палате. Впрочем, качество ухода и бесплатных родов вполне хорошее, так что необходимости переплачивать в общем-то нет. Правда, в случае возникновения некоторых осложнений (например, необходимости проведения кесарева сечения) могут попросить расходные материалы: как правило, 4-5 тысяч российских рублей (1 780-2 220 грн). Но их оплата остается исключительно на суд пациентов — они могут заплатить, а могут и нет.

Возможно, с хорошим качеством бесплатных приемов родов связывается тот факт, что и в Украине находятся роженицы, согласные рожать на территории «ДНР» в рамках объявленной здесь в феврале «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса».

Согласно данным «народных республик», с начала года по октябрь на территории «ЛНР» родили 74 женщины с подконтрольных Украине территорий, и 70 – в «ДНР».

Вслед за рождением ребенка тут же встает вопрос: «чье» свидетельство о рождении нужно оформить?

Учитывая непризнанный юридический статус «ЛДНР», оформить свидетельство о рождении в «народных республиках» хотя и проще, но вызовет проблемы в будущем, ведь признано оно будет только на их территориях и в РФ. Но что делать, если счастливые бабушка и дедушка живут на территории, подконтрольной Украине? Как повезти им показать внука, ведь со свидетельством о рождении «ДНР» на украинском КПВВ просто не пустят, а то и задержат по подозрению в краже ребенка.

Можно, конечно, проявить принципиальность и патриотизм, но в целом те, кто может себе позволить, предпочитает оформить в дополнение к «свидетельству о рождении ДНР» еще и аналогичный документ Украины, согласно которому ребенок родился на украинской территории. Делается это через разных «знакомых», под которыми, правда, чаще всего оказываются банальные посредники в оформлении подобных документов.

Но помимо юридического выигрыша, молодые семьи имеют и ощутимые финансовые бонусы.

Так, при рождении ребенка Украина единовременно платит 10 320 гривен (23 220 российских рублей). Еще 860 гривен (1 935 российских рублей) выплачиваются ежемесячно на протяжении следующих 3 лет. Одновременно с этим идут выплаты и от самопровозглашенной «ДНР»: 20 тысяч российских рублей (8 888 гривен) и 1 750 рублей (777 грн.) соответственно единоразово и каждый месяц.

Однако все же не следует обвинять невольных «мошенников» — семьи с детьми из «ДНР» — в получении финансовой помощи сразу от обеих сторон, ведь впереди у них долгие годы, в течение которых ребенка надо, как говорится, «поставить на ноги», а в специфичных условиях самопровозглашенных республик (при низких заработных платах и высоких ценах) это особенно сложно и дорого.

Родители ребенка, рожденного в «ДНР», могут рассчитывать на гуманитарную помощь от «ДНР» в плане детского питания: для этого счастливый родитель должен обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства, где потребуется предоставить справку о доходах матери и заполнить анкету.

После этого семья может рассчитывать на получение сразу двух гуманитарных поставок: 1 ящик с детским питанием объемом 7,5 кг будет получаться ежемесячно и еще три таких же ящика можно будет получить 1 раз в 3 месяца (правда, последнюю помощь после каждого такого получения раз в 3 месяца надо будет переоформлять). В среднем, семья с ребенком получает в месяц около 15 кг детского питания, куда входят овощные, мясные и фруктовые пюре, молочная каша и фруктовые соки.

Правда, иногда выдача гуманитарных наборов задерживается.

Если с детским питанием все обстоит достаточно благополучно, то вот с лекарствами, одеждой и обувью для детей не все так радужно.

Детские лекарства производства РФ в среднем стоят дороже украинских аналогов, иногда на порядок.

Так, флакон детского сиропа от кашля «Парацетамол» емкостью 120 мл может стоить до 138 российских рублей, в то время как в Киеве он стоит до 20 грн. (45 российских рублей). Упаковка капель в нос «Аква Марис» обойдется в 230 российских рублей, в Киеве их можно купить по цене до 60 грн. (135 российских рублей). Памперс можно купить примерно за 15 российских рублей (6,70 грн.), в Украине их можно купить в пределах 4,5-5 грн. (10-11 рублей). Кто не стеснен в средствах, может покупать импортные средства гигиены, например, японские трусики по цене в 1 550 российских рублей (688 грн.) за 58 штук.

По-разному бывает с детской одеждой и обувью. Например, летом можно было купить детские сандалии ребенку до года как за 300 рублей (133 грн.) ожидаемо плохого качества, так и за 1 500 рублей (667 грн.) с супинатором хорошего качества.

Также есть другие способы сэкономить: например, пройтись по комиссионным магазинам детских вещей, которых открылось на территории «ДНР» немало, или заказать вещи по интернету, попросив знакомых привезти их. Сделать последнее несложно, так как в соцсетях довольно много как групп взаимопомощи, так и групп «мамочек» из городов «ДНР», в которых подобные услуги не являются чем-то необычным.

В целом, как признаются родители, если для более-менее нормальной жизни в самопровозглашенной «ДНР» может хватать зарплаты в 7-8 тысяч российских рублей (3 110-3 555 гривен), то с учетом ребенка может не хватить и 12 тысяч рублей (5 330 грн.), получаемых «чиновниками ДНР» в местных «администрациях».

Никита Синицин, 112.ua