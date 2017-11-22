Украина и ОАЭ договорились о производстве самолетов

ГП Антонов заключило договоренности с партнерами из ОАЭ о поставке составляющих, обучении технического персонала.

ГП Антонов договорилось с Объединенными Арабскими Эмиратами о сотрудничестве в производстве самолетов Ан-132 и Ан-70. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила пресс-служба государственного концерна Укроборонпром, в состав которого входит Антонов.

В частности, государственное предприятие Антонов заключило договоренности с партнерами из ОАЭ о поставке составляющих, организации кооперационного производства и обучении технического персонала для реализации финальной части программы Ан-132.

К слову, Ан-132D является первым самолетом Антонова без российских комплектующих.

Следующим самолетом, который будет создан в тесной международной кооперации, станет модернизированный Ан-70 – благодаря достигнутым во время выставки договоренностям он получит новую авионику и избавится от российских деталей.

«О соответствующей готовности принять участие в модернизации самолета заявили компании из Королевства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции», – сообщили в Укроборонпроме.

Корреспондент