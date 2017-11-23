Заместителем мэра Краматорска стал переселенец из Горловки

На очередной сессии Краматорского горсовета депутатами было поддержано предложение городского головы Андрея Панкова о назначении нового заместителя мэра.

Социальной сферой в городе будет заниматься переселенец из Горловки Юрий Люлька. Новому заместителю мэра 45 лет, он женат, имеет 13-летнего ребенка. Всю жизнь работал в социальной сфере. В свое время был заместителем по гуманитарным вопросам руководителей одного из районов города Донецка. В последнее время работал руководителем фонда социального страхования, который был перерегистрирован в Краматорске.

В мэрии Люлька будет заниматься гуманитарными вопросами: заниматься образованием, спортом, здравоохранением и социальной защитой.

Место заместителя мэра по этим вопросам стало вакантным после перехода Натальи Чуковой на работу в Донецкую облгосадминистрацию.

Depo.Донбасс