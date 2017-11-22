Ситуация в Луганске: город пустеет, но «разборки» не закончены

Среда, 22 ноября, 2017
В Луганске все больше вооруженных людей, не работает местное телевидение и, по некоторым данным, Плотницкий заблокирован в административном здании.
Из города продолжают поступать тревожные новости, сведения разнятся, но ясно одно — решения конфликта по-прежнему нет.
Все началось с того, что лидер «ЛНР» Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от «должности министра внутренних дел ЛНР». Последний свою свою отставку опроверг и, по информации местных СМИ, забаррикадировался в здании подконтрольного ведомства.
После этого Корнет заявил о «разоблачении украинских диверсантов» в окружении Плотницкого, а тот в свою очередь заверил, что контролирует ситуации в Луганске.
С полудня 21-го ноября прекратили свое вещание местные радио и телевидение. Чуть позднее очевидцы сообщили о входе в город многочисленной колонны бронетехники и грузовиков с вооруженными людьми без знаков различия.
Сегодня наблюдатели ОБСЕ, которые мониторят ситуацию в Луганске, подтвердили наличие вооруженных людей, заблокировавших центральную часть города.
Сами горожане в соцсетях пишут, что военных без каких-либо опознавательных знаков действительно стало больше. Также, по их словам, «люди Корнета» в течение дня провели ряд задержаний, постепенно берут под контроль правительственные здания. Причем, по непроверенной информации, Плотницкий заблокирован в “Белом доме“.
Один из луганчан рассказал, что с утра многие жители покинули город, стало меньше машин. По данным жителей Станицы Луганской, поток людей, пересекающих линию разграничения из Луганска, увеличился. Однако, в ГПСУ сообщили, что в последнее время на КПВВ вырос поток людей и сейчас ситуация особо не изменилась.
В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак, выступил с заявлением о том, что Вооруженные силы Украины готовы к любому повороту и развитию событий в самопровозглашенной республике. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука сообщил, что ночью на территорию «ЛНР» зашло более 300 единиц военной техники РФ.