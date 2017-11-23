В «ЛНР» заверили, что не призывают к войне против Донецка и всеобщую мобилизацию не объявляли

Власти «ДНР» назвали провокацией информацию сайта «народной милиции» о призывах к войне против «Донецкой народной республики». Об этом говорится в специальном сообщении «оборонного ведомства».

Отмечается, что «вечером, около 21.00 сайт Народной милиции ЛНР был взломан. Целью подобной провокации стало распространение информации о том, что якобы наше оборонное ведомство призывает к войне с ДНР и для этого начинает всеобщую мобилизацию».

«Официально заявляем, что все подразделения Народной милиции находятся на своих местах и несут боевое дежурство. Ни о какой мобилизации, а тем более вооруженном противостоянии с ДНР не может идти речи», — говорится в сообщении.

Остро