Разгружена очередная партия угля из США

Несколько дней назад в порт «Черноморск» в Одесской области на разгрузку зашел балкер с 75 тыс. тонн угля из США.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга ДТЭК.

Этот уголь будет направлен на теплоэлектростанции ДТЭК — Ладыжинская и Запорожская ТЭС — для пополнения складских запасов.

В настоящее время на станциях находится 79 и 80 тыс. тонн угля соответственно.

Эта партия угля позволит сглаживать временный дефицит топлива в Украине, возникший в результате блокады и остановки поставок антрацита с временно неконтролируемой территории.

Trust.ua