«Скорая» больше не приедет из-за высокой температуры или повышенного давления: детали медреформы

Фельдшеров заменят парамедики, а помощь не придет из-за случаев, не угрожающих жизни.

Медицинская реформа добралась до экстренной медицинской помощи. Уже скоро фельдшеров на «скорых» заменят парамедиками, которые будут приезжать далеко не на каждый вызов. «Сегодня» узнала, чего ждать пациентам и когда ждать перемен.

Замена и правила

В ноябре начал действовать приказ Министерства здравоохранения о новых правилах работы скорой помощи. Если раньше бригады делились на врачебные и фельдшерские, то теперь остаются только бригады экстренной медицинской помощи. В их состав будут входить два парамедика и экстренный медицинский техник. Но если фельдшер может ставить диагноз и назначать лечение, то парамедик таких прав не имеет. Он предоставляет только экстренную медпомощь при травмах или заболеваниях дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, а также повреждениях опорно-двигательного аппарата.

Парамедик должен будет делать больным уколы, останавливать кровотечения и делать сердечно-легочную реанимацию. Также в его обязанности входит контроль за исправностью оборудования в машине скорой помощи. Водители, которые становятся экстренными медтехниками, помимо заботы об автомобиле, будут помогать реанимировать пациентов.

При этом в Минздраве нам рассказали, что всего в Украине 2942 бригады скорой помощи, из которых общепрофильных бригад – 996, фельдшерских – 1811, а специализированных – 135. Кроме того, по последним данным «Центра медицинской статистики МЗ Украины» в скорой помощи работает 4911 врачей, а также 16 131 фельдшеров и медсестер.

Изменится не только состав бригады скорой помощи, но и правила ее приезда. Экстренную помощь нельзя будет вызвать из-за высокой температуры и проблем с давлением.

«Непрофильные вызовы — проблема, которая существует уже много лет в Украине. Повышенное давление или горячка, температура у ребенка — это не вызов экстренной медицинской помощи», — считает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По задумке авторов реформы, некритическими состояниями гипертоников будут заниматься семейные врачи. По новым правилам «скорая» будет приезжать на места ДТП, при серьезных травмах или прямой угрозе жизни человека (инфаркты, инсульты и прочее). Однако нововведения не коснутся частных клиник, в которых вызов скорой помощи стоит в среднем 1400 грн.

Увольнения и сроки

Медицинское сообщество к инициативе Минздрава отнеслось скептически. Профсоюзы работников здравоохранения обратились к премьер-министру с просьбой пересмотреть решение, а в ряде городов Украины на митинги вышли сотрудники скорых. Врачи боятся массового увольнения фельдшеров, отмечая, что в стране нет достаточного количества обученных парамедиков.

«Министерство никого не будет увольнять. Людей просто переквалифицируют. То есть сначала фельдшеров переведут на новую должность, а параллельно с этим будут предлагать пройти курсы повышения квалификации. Сейчас медработников вообще дефицит, потому никто никого увольнять не будет», — отметил Александр Ябчанка, советник Ульяны Супрун.

При этом он отметил, что пока в Минздраве нет четкого графика для подобных изменений. В свою очередь глава Украинской Федерации общественных организаций по защите здоровья Владимир Загородний говорит, что премьер-министр уже отреагировал на обращение профсоюзов — дал поручение профильным министерствам временно приостановить действие этого приказа и разобраться в ситуации. Наконец, в проекте решения предусмотрен пятилетний переходный период от фельдшеров к парамедикам.

Врач: «Будут проблемы с диагнозами»

Днепровский врач скорой помощи Евгений Кисилюк к нововведению относится неоднозначно. По его словам, с одной стороны, правила вызова скорой помощи менять нужно.

«У нас были случаи, когда к человеку вызывают машину, ссылаются на общее недомогание, говорят, что ему очень плохо. Приезжаем, а на месте нас родные просят «прокапать» перебравшего спиртного мужчину, потому что «ему на работу». Хотелось бы, чтобы такие случаи у нас отсекались, — объясняет Кисилюк, — И я согласен с Ульяной Супрун, что повышенное давление — это не тот случай, когда нужно вызывать скорую».

Сейчас, по протоколу, скорая выезжает при гипертоническом кризе и давлении у больного 210 на 120.

По словам врача, у медреформы есть и риски. Прежде всего, в невозможности парамедиками поставить диагноз: «Например, та же температура может быть не только признаком легкой простуды или гриппа, но и симптомом более серьезного заболевания. Конечно, этим должны заниматься терапевты, у которых наблюдаются люди, но нередко и врачи скорых тут играют существенную роль. К тому же у меня нет понимания, на какие травмы нужно будет выезжать. Условно, тот же перелом ноги — наш случай или нет?».

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