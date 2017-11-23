Фронтовая Горловка: в штабе АТО заявили, что военные пока не освободили Гладосово

Последние заявления в СМИ о «якобы захвате украинской армией Гладосово под Горловкой является информационной войной, направленной на дискредитацию ВСУ и сил АТО в глазах мирового сообщества». Об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай.

В частности, в сообщении так называемого «оперативного командования ДНР» указывается, что «подразделения 54 отдельной механизированной бригады и 24 батальона „Айдар“ под покровом ночи ворвались в поселок и заблокировали каждый дом, запретив под угрозой применения оружия местным жителям покидать свои жилища».

«Данные заявления — информационные провокации, которые они явно „приурочили“ к визиту первого заместителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга в Донецкую и Луганскую области», — считает Лабай.

В то же время другие интернет-издания опубликовали информацию, что на Донбассе изменилась конфигурация линии фронта в пользу ВСУ.

Со ссылкой на пресс-центр штаба АТО сообщается, что «отдельные подразделения ВСУ на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы».

«Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.

СМИ подчеркивают, что Гладосово, расположенное под Горловкой, согласно Минским соглашениям должно находиться как раз под контролем Украины.