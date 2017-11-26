В Пенсионном фонде рассказали, кому подняли пенсии на 5 тысяч гривен

В ответ на запрос «КП» в Украине», в ПФ сообщили, как и на основании каких законов выросли выплаты украинским пенсионерам.

Во исполнение закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий, от 3.10.2017 №2148-VIII c 1 октября 2017 года были перерасчитаны пенсии, назначенные в прошлые годы, путем использования средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, вычисленной как средний показатель за 2014, 2015 и 2016 годы (3764,40 грн).

В то же время был проведен перерасчет составляющих пенсионной выплаты, размер которых определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, установленного на 1 декабря 2017 законом Украины «О государственном бюджете Украины».

Больше всего выросли размеры пенсий у людей, которые имеют большой страховой стаж и получали высокую зарплату.

Наибольшее повышение пенсий произошло у тех, кто работал полный рабочий день в особо вредных и тяжелых условиях и имеет стаж на подземных работах: мужчины не менее 15 лет и женщины – 7,5 лет.

Размер пенсий вышеуказанных лиц определяется с расчетом положения Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда в Украине».