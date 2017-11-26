 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Украине упало производство водки

Воскресенье, 26 ноября, 2017

За месяц производство снизилось на 15,8%.

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в октябре 2017 года к соответствующему месяцу 2016 года сократилось на 15,8%, составив 1 млн 165 тыс. декалитров (дал). Об этом в среду, 22 ноября, сообщила Государственная служба статистики в отчете по промышленному производству в Украине.

К сентябрю 2017 года производство водки уменьшилось на 2,7%. За 10 месяцев было произведено 10,7 млн дал, что на 16,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Производство коньяков и брендов в октябре 2017 года увеличилось на 5,5% по сравнению с октябрем 2016 года и составило 249 тыс. дал, в сравнении с сентябрем 2017 года – выросло на 22,3%.

Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в октябре этого года против октября прошлого года выросло на 48,4% и составило 569 тыс. дал, в сравнении с сентябрем текущего года – увеличилось на 18%.

Производство пива солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в октябре 2017 года в годовом исчислении выросло на 21,1% – до 11,8 млн дал, в месячном – сократилось на 3,6%.

Корреспондент



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования