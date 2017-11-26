В Украине упало производство водки

За месяц производство снизилось на 15,8%.

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в октябре 2017 года к соответствующему месяцу 2016 года сократилось на 15,8%, составив 1 млн 165 тыс. декалитров (дал). Об этом в среду, 22 ноября, сообщила Государственная служба статистики в отчете по промышленному производству в Украине.

К сентябрю 2017 года производство водки уменьшилось на 2,7%. За 10 месяцев было произведено 10,7 млн дал, что на 16,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Производство коньяков и брендов в октябре 2017 года увеличилось на 5,5% по сравнению с октябрем 2016 года и составило 249 тыс. дал, в сравнении с сентябрем 2017 года – выросло на 22,3%.

Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в октябре этого года против октября прошлого года выросло на 48,4% и составило 569 тыс. дал, в сравнении с сентябрем текущего года – увеличилось на 18%.

Производство пива солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в октябре 2017 года в годовом исчислении выросло на 21,1% – до 11,8 млн дал, в месячном – сократилось на 3,6%.

Корреспондент