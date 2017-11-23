К зданию Луганской ОГА, где находится Плотницкий, подогнали еще БТРы

Источники СМИ сообщили, что в центре города у прохожих проверяют документы.

Как говорится в сообщении, снято оцепление в нескольких кварталах, расположенных в центре Луганска, но усилена охрана здания Луганской облгосадминистрации, где находится Игорь Плотницкий, передает LIGA.net со ссылкой на источники.

«Автоматчиков в балаклавах и с белыми лентами на руках стало больше в районе здания бывшей Луганской ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, телекомпании Луганск 24 и здания» МВД ЛНР «, — подчеркнул источник. Он добавил, что там сегодня утром увеличилось количество бронетехники.

Другой местный житель сообщил, что у прохожих массово проверяют документы.

«Особенно это касается мужчин среднего возраста», — подчеркнул он.

По словам луганчанина, по сравнению с ситуацией вчера людей стало немного больше.

«Вчера город практически вымер, сейчас видно, что некоторых детей в центре города родители все-таки ведут в школу», — отметил он.

Больницы работают в обычном режиме. Медикам все также запретили выезжать из Луганска до конца недели.

Кроме того, стало известно, что в «ДНР» признали свое участие в событиях, происходящих в Луганске. Соответствующее заявление опубликовано на сайте так называемого «МГБ ДНР».

«Министерство государственной безопасности «ДНР» и министерство внутренних дел «ДНР» сообщают, что в результате проведения совместных контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий «МГБ» «ЛНР» и «МВД» «ЛНР» пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины», — говорится в сообщении.

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