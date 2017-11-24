Фронтовая Горловка: север продолжает «шуметь»

В четверг бои на северных окраинах продолжались до глубокой ночи. Стреляли и сегодня утром.

Сообщать о боевых действиях на севере/северо-западе от города местные жители начали еще днем. По их словам, было слышно стрелковое и крупнокалиберное вооружение, минометы. Практически всю ночь эта сторона продолжала «бахать», а уже сегодня, 24-го ноября, горловчане рассказали, что начиная с 8 час. на участке от Майорска до Гольмовского вновь применялось тяжелое.

В заявлении пресс-центра штаба АТО отмечается общее снижение количества обстрелов. В то же время в нем говорится, что наиболее горячо было на луганском направлении — на подступах к Крымскому. Там произошло боевое столкновение, которое продолжалось около восьми часов. Подчеркивается, что в ходе боя погибли по четыре человека с каждой стороны.