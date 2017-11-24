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«Динамо» и «Заря» проиграли не самым сильным соперникам

Пятница, 24 ноября, 2017

В Лиге Европы состоялись матчи пятого тура.

Вслед за провалом «Шахтера» в Неаполе, где горняки были разгромлены со счетом 0:3, в еброкубках оступились еще два украинских клуба. В Швеции луганская «Заря» не блеснула и в итоге пропустила два «сухих» гола — 0:2. Еще больше удивило «Динамо», сенсационно проигравшее в Албании «Скендербеу» — 2:3.

Стоит отметить, что если киевляне еще до поединка гарантировали себе, как минимум, второе место в группе (чтобы остаться на первом — необходимо еще одно очко), то «Заре» в заключительном матче группового турнира нужна только победа над «Атлетиком» из Бильбао.

Из других матчей выделим лишь некоторые результаты. Казахская «Астана» уступила дома «Вильярреалу» — 2:3, московский «Локомотив» выиграл у «Копенгагена» — 2:1, а молдавский «Шериф» в этой же группе был сильнее чешского «Злина» — 1:0, белорусский БАТЭ разошелся миром с «Црвеной Звездой» — 0:0, «Зенит» обыграл македонский «Вардар» — 2:1.



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