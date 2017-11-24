Плотницкий уже в Москве

Пятница, 24 ноября, 2017
Глава «ЛНР» Игорь Плотницкий прилетел в Москву. Соответствующее видео пользователи выложили в Youtube.
Как следует из записи, Плотницкий прилетел налегке, без тяжелых чемоданов и расстроенным не выглядел.
Также известно, что Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети.
«Вот только что прилетел. Экономкласс, зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», — написал Прилепин.
Прилепин уточнил, что в аэропорту Шереметьево Плотницкого дожидались двое оперативников — «молодые, веселые, московские».