Плотницкий уже в Москве

Глава «ЛНР» Игорь Плотницкий прилетел в Москву. Соответствующее видео пользователи выложили в Youtube.

Как следует из записи, Плотницкий прилетел налегке, без тяжелых чемоданов и расстроенным не выглядел.

Также известно, что Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети.

«Вот только что прилетел. Экономкласс, зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», — написал Прилепин.

Прилепин уточнил, что в аэропорту Шереметьево Плотницкого дожидались двое оперативников — «молодые, веселые, московские».

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