Захарченко приезжал в Горловку и проверил ремонт дороги в Озеряновку

Лидер «ДНР» вместе с и.о. главы горадминистрации И.Приходько проинспектировал отремонтированную дорогу в направлении Озеряновки и Михайловки.

Отмечается, что на ул.Озеряновская ямы были на более 70 % площади дороги. Работы велись в течение двух недель и теперь прифронтовые поселки получили нормальное транспортное сообщение.

А.Захарченко заявил, что следующей будет отремонтирована дорога в Гольмовский на севере Горловки.

Кроме того, он отметил, что в «ДНР» разработаны технологии, которые позволяют ремонтировать дорожное полотно при любой погоде. В ближайшее время планируется продемонстрировать данную технологию.