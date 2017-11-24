Ситуация в Луганске: военную технику убрали, ТВ не работает

Вузы, школы и больницы работают в обычном режиме.

Утром в пятницу, 24 ноября, в Луганске остается в оцеплении вооруженных людей только здание областного телеканала, который сейчас называется Луганск 24 и находится на ул.Демехина. По словам очевидцев, там находятся несколько человек с автоматами, у некоторых на руках – нашивки Беркут, военной техники по городу практически нет. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на информацию своих источников.

«Ситуация после снятия оцепления вчера со здания Луганской ОГА практически не изменилась, они (вооруженные люди – ред.) с утра были только возле местной ТРК», – отметил местный житель.

Вещание телеканала приостановлено с 21 ноября.

«Ничего не работает из местного телевидения и радио. Мы, как в изоляции, только показывают российские телеканалы», – уточнил он и добавил, что людей и автомобилей в городе стало больше.

«Вузы, школы и больницы работают в обычном режиме», – рассказала еще одна луганчанка.

Медики одной из больниц города сегодня отметили, что вчера количество людей, которые обращались за оказанием медпомощи в связи с перенесенным стрессом и повышением артериального давления, увеличилось.

«Обращений зафиксировано больше, вся ситуация в городе, безусловно, негативно сказывается на нервах», – сообщила врач городской больницы.

Вчера она не смогла выехать из города.

«Да, нам запретили, я не смогла выехать даже по веской причине. Когда разрешат – не знаю. Многое зависит от того, что здесь будет происходить», – добавила она.

Другой источник сообщил, что проблем с получением выплат и пенсий в городе нет.

«Сегодня утром спокойно получил пенсию, как положено, по графику», – подтвердил собеседник.

Ранее сообщалось, что со вчерашнего дня Плотницкий находится в Москве, куда из Ростова прилетел на самолете.

Корреспондент