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Премьер-лига, 17-й тур: кто играет, где смотреть?

Суббота, 25 ноября, 2017

Сегодня, 25-го ноября, двумя матчами стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.

Так, в субботу сначала состоится игра в Мариуполе, куда приедет «Ворскла», а затем наступит время очередного донецкого дерби — на киевском стадионе им.В.Лобановского «Олимпик» примет «Шахтер». Остальные четыре поединка будут проведены завтра.

25 ноября, суббота

14.00, «Мариуполь» — «Ворскла», Футбол 2

17.00, «Олимпик» — «Шахтер», Футбол 2

26 ноября, воскресенье

14.00, «Верес» – «Черноморец», 24

17.00, «Александрия» – «Карпаты», Футбол 1

19.30, «Заря» – «Звезда», 2+2

19.30, «Сталь» — «Динамо», Футбол 1



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