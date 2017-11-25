Премьер-лига, 17-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 25-го ноября, двумя матчами стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.

Так, в субботу сначала состоится игра в Мариуполе, куда приедет «Ворскла», а затем наступит время очередного донецкого дерби — на киевском стадионе им.В.Лобановского «Олимпик» примет «Шахтер». Остальные четыре поединка будут проведены завтра.

25 ноября, суббота



14.00, «Мариуполь» — «Ворскла», Футбол 2

17.00, «Олимпик» — «Шахтер», Футбол 2

26 ноября, воскресенье



14.00, «Верес» – «Черноморец», 24

17.00, «Александрия» – «Карпаты», Футбол 1

19.30, «Заря» – «Звезда», 2+2

19.30, «Сталь» — «Динамо», Футбол 1