Пятница, 24 ноября, 2017
«В Народный совет ЛНР поступило заявление Плотницкого Игоря Венедиктовича о сложении с себя полномочий главы республики и его заявление о назначении на должность и.о. главы республики Пасечника Леонида Ивановича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья.
«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов», — заявил Л.Пасечник.
«Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие. Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений», — продолжил он.
Согласно информации, «Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме».