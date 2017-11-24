«В Народный совет ЛНР поступило заявление Плотницкого Игоря Венедиктовича о сложении с себя полномочий главы республики и его заявление о назначении на должность и.о. главы республики Пасечника Леонида Ивановича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья.

«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии.­ В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов», — заявил Л.Пасечник.

«Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие. Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений», — продолжил он.

Согласно информации, «Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме».