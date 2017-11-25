Фронтовая Горловка: ночью гремел север

Напомним, что в пятницу утром местные жители сообщали о боях на севере/северо-западе.

В течение дня периодически стреляли на светлодарском направлении, а также на юго-западе, но отдаленно. Затем неспокойно было уже ночью. Активно «забахало» на севере и северо-западе ближе к 22 час. по местному времени. Такая ситуация сохранялась на протяжении нескольких часов.

По-прежнему фиксируются нарушения режима прекращения огня под Донецком — на участке от аэропорта до Ясиноватой.

По некоторым данным, в результате боевых действий в Докучаевске поврежден один дом, а в близлежащем селе Ясное — сразу пять.