А.Хуг провел пресс-конференцию в Донецке

Первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг рассказал об итогах своего патруля с рабочей группой по подконтрольной «ДНР» территории, в частности по социально важным объектам инфраструктуры.

«Только что я вместе со своей рабочей группой вернулся с патруля, во время которого мы побывали на нескольких критически важных гражданских объектах. Определенное время мы провели на Донецкой фильтровальной станции, а также Верхнетроицкой фильтровальной станции. Как я уже подчеркивал ранее, чрезвычайно важно, чтобы стороны понимали важность таких инфраструктурных объектов. Кроме обеспечения населения по обе стороны линии разграничения питьевой водой на них также работает посменно гражданское население, многие из которых – женщины, выполняющие свою работу в очень тяжелых условиях. Вот уже почти 4 года они работают под постоянной угрозой обстрелов, их жизни постоянно находятся в опасности. Единственная возможность обезопасить условия их труда – разведение тяжелой вооруженной техники с обеих сторон на расстояние, которое сделает невозможным его применение, как и предусмотрено Минскими договоренностями. Я доверяю сотрудникам станций, которые говорят о том, что любая утечка жидкого хлора приведет к самым трагичным последствиям. Боевые действия постоянно ведутся вблизи этих объектов, и мы подчеркиваем необходимость соблюдения режима прекращения», — заявил Хуг.