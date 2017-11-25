Фронтовая Горловка: заснеженный ноябрь

С 21 ноября в Горловке идет снег.

«С обильными зимними осадками горловские улицы и дворы заполонили люди, которые не только делают селфи, но и просто снимают деревья/дома/детей… В общем, снег — дело хорошее. Правда, такой неожиданный подарок с Севера повалил довольно много деревьев, лишил многих горловчан электричества и Интернета, а также прибавил работы коммунальщикам. И машины нет-нет, да сбавляют скорость на дорожной жиже. Но… но разве город под снежной мантией от этого стал хуже? Отнюдь. Стоит хотя бы порадоваться первому снегу», — написал горловский блоггер Егор Воронов в Фейсбук.

Он также продемонстрировал фото, сделанные в заснеженном городе.

ДонПресс