Фронтовая Горловка: всю субботу гремели окраины

егодня с полдня местные жители слышат боевые действия вокруг Горловки:

«12:10. Направление КПП Майорск (севернее Горловки) периодически шумит. БТР и АГС».

«Красный Партизан (юго-западнее Горловки), 12.20. вялые пострелушки переросли в «не заметить нельзя» – громко».

«12.53. Горловка. На западе конкретная войнушка: минометы, стрелковое. Весьма ощутимо. Сепарня мотается по улице».

«12:54. Горловка. На западном направлении обстрел Дзержинска».

«13:01. С 12 часов боевики стреляют с района Красного Партизана»

«Горловка. 13:38. Напряженность на севере остается высокой, северным районам не расслабляться».

Затем вроде бы затихло, но ненадолго:

«16.25. Громко! Красный Партизан и Верхнеторецкое». гремит и тарахтит. Практически без перерыва».

«Горловка. 16.20. На севере города крайне неспокойно уже более часа».

«19.00. Горловка. Юго-запад. Бои продолжаются. Напряженность высокая. Применяется различное вооружение, в том числе бронетехника, минометы и артиллерия высоко калибра».

«20:08. Горловка. Юго-запад, опять пострелушки».

«20:45. Горловка. Запад. Стрелковое и периодически тяжелое».

«20:50. Широкая Балка воюет — слышно и в Еначке».

«21:09. Горловка. Запад. Стрелковое и периодически тяжелое».

«21:50. Кадиевка. Какая-то стрельба эхом отдает, часто и давненько уже».

А также под Мариуполем:

«21:00. Новоазовский район. Стреляют из тяжелой артиллерии».