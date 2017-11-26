 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: всю субботу гремели окраины

Воскресенье, 26 ноября, 2017

егодня с полдня местные жители слышат боевые действия вокруг Горловки:

«12:10. Направление КПП Майорск (севернее Горловки) периодически шумит. БТР и АГС».

«Красный Партизан (юго-западнее Горловки), 12.20. вялые пострелушки переросли в «не заметить нельзя» – громко».

«12.53. Горловка. На западе конкретная войнушка: минометы, стрелковое. Весьма ощутимо. Сепарня мотается по улице».

«12:54. Горловка. На западном направлении обстрел Дзержинска».

«13:01. С 12 часов боевики стреляют с района Красного Партизана»

«Горловка. 13:38. Напряженность на севере остается высокой, северным районам не расслабляться».

Затем вроде бы затихло, но ненадолго:

«16.25. Громко! Красный Партизан и Верхнеторецкое». гремит и тарахтит. Практически без перерыва».

«Горловка. 16.20. На севере города крайне неспокойно уже более часа».

«19.00. Горловка. Юго-запад. Бои продолжаются. Напряженность высокая. Применяется различное вооружение, в том числе бронетехника, минометы и артиллерия высоко калибра».

«20:08. Горловка. Юго-запад, опять пострелушки».

«20:45. Горловка. Запад. Стрелковое и периодически тяжелое».

«20:50. Широкая Балка воюет — слышно и в Еначке».

«21:09. Горловка. Запад. Стрелковое и периодически тяжелое».

 

 

«21:50. Кадиевка. Какая-то стрельба эхом отдает, часто и давненько уже».

А также под Мариуполем:

«21:00. Новоазовский район. Стреляют из тяжелой артиллерии».



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования