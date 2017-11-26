Фронтовая Горловка: всю субботу гремели окраины

Воскресенье, 26 ноября, 2017
егодня с полдня местные жители слышат боевые действия вокруг Горловки:
«12:10. Направление КПП Майорск (севернее Горловки) периодически шумит. БТР и АГС».
«Красный Партизан (юго-западнее Горловки), 12.20. вялые пострелушки переросли в «не заметить нельзя» – громко».
«12.53. Горловка. На западе конкретная войнушка: минометы, стрелковое. Весьма ощутимо. Сепарня мотается по улице».
«12:54. Горловка. На западном направлении обстрел Дзержинска».
«13:01. С 12 часов боевики стреляют с района Красного Партизана»
«Горловка. 13:38. Напряженность на севере остается высокой, северным районам не расслабляться».
Затем вроде бы затихло, но ненадолго:
«16.25. Громко! Красный Партизан и Верхнеторецкое». гремит и тарахтит. Практически без перерыва».
«Горловка. 16.20. На севере города крайне неспокойно уже более часа».
«19.00. Горловка. Юго-запад. Бои продолжаются. Напряженность высокая. Применяется различное вооружение, в том числе бронетехника, минометы и артиллерия высоко калибра».
«20:08. Горловка. Юго-запад, опять пострелушки».
«20:45. Горловка. Запад. Стрелковое и периодически тяжелое».
«20:50. Широкая Балка воюет — слышно и в Еначке».
«21:09. Горловка. Запад. Стрелковое и периодически тяжелое».
«21:50. Кадиевка. Какая-то стрельба эхом отдает, часто и давненько уже».
А также под Мариуполем:
«21:00. Новоазовский район. Стреляют из тяжелой артиллерии».