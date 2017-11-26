Переселенка из Горловки открыла мини-ателье. Ее изделия покупают за границей

Анна Петриченко переехала в Бахмут с началом боевых действий. Из Горловки тогда удалось вывезти швейное оборудование, которое позволило открыть мини-ателье на новом месте, создавая эрго-рюкзачки и мембранную одежду. Изделия Анны покупают не только в Украине, но и заграницей.

Когда Анна впервые села за машинку, кто поддержал ее бизнес-начинания и почему она решила объединиться с конкурентами, пишет «Донбасс-SOS».

О детях, кайфе и сарафанном радио

Начиналось с того, что сама стала мамой, и возникла потребность в мобильности, потому что дети были активные и не отпускали меня далеко. Помощи особо не было: бабушки работали, поэтому стал вопрос о слингах: узнала, что есть «кенгурушки», переноски, в которых можно носить деток на себе, заказала в интернете. Мне однозначно понравилось, и я поняла, что я могу такое шить сама.

Шитье было моим хобби с детства, я шью лет с пяти, потому что все вокруг — бабушки, тети — шили, вышивали, вязали. Образование у меня высшее, я магистр по специальности «менеджмент организаций», управленец, и это очень «в тему» в моем бизнесе.

Работала бухгалтером, освоила финансовые навыки, работу с людьми, потом ушла в декрет — один за другим. Первого ребенка начала носить в слингах, со вторым — пришла к термоодежде. Потому что очень понравилось, попробовали аналоги, которые были на тот момент зарубежные. Почувствовала кайф от этих вещей: не промокают, не продуваются, дети могут ходить по лужам, гулять под дождем, качаться в снегу. А у мамы свободное время: стирки с такими вещами уменьшается в разы.

Нашла, где можно покупать подобные ткани — мембранные плащевки — у нас здесь в Украине. Начала шить себе, своей семье, детям. Все проверяли на себе, носили сами. Видели окружающие мамы, в интернете выставляла фотографии. И так — по сарафанному радио пошли заказы.

О переезде, развитии и бизнесе в сети

Выехала я из Горловки, вывезла машинку, оверлок, утюг. Был год перезагрузки. Так происходит почти у всех, кто приезжает. Первый год ты не знаешь, куда двигаться, и в каком направлении работать. И каждый, кто приезжает куда-то не по своей воле, думает о том, что скоро мы вернемся. Но уже третий год здесь остаемся. В тот момент, конечно, поддержали родные, заказчики. Даже те, с кем общались только в сети, прислали конфеты детям со словами поддержки. Это было трогательно и не давало опустить руки.

Я зарегистрировалась в Центре занятости после того, как меня уволили. Там прошла двухмесячное обучение, как открыть частное предприятие и оформила ФЛП.

Хорошо, что бизнес был в интернете в основном, какое-то количество клиентов ушло, из моего окружения, после переезда, но основная площадка была в сети — и это было очень классно, потому что заказы продолжались, мамы рекомендовали меня друг другу. А это вся Украина и зарубежье. Очень много людей в связи с событиями выехали на ПМЖ, в страны Европы или дальше, и вот они продолжают заказывать, потому что знают, что это круто, классно и дешево, аналоги мировых брендов — дороже в несколько раз. Самое востребованное — это мембранная одежда и эрго-рюкзаки. Но мы не стоим на месте, думаем, как как расширить ассортимент. Раньше это были комбезы, теперь раздельные костюмы, добавляются шапочки, шлемики, варежки.

В Бахмуте удалось получить грант по программе «Донецкий куркуль», деньги выделили на расширение производства — за них куплено профессиональное оборудование: уже есть гладильный стол, парогенератор и еще ожидается поставка. Плюс, обязательным условием был прием людей на работу — теперь у меня работают двое.

О конкурентах, кластере и евросертификации

Я являюсь членом Торгово-промышленной палаты Донецкой области. Мы налаживаем сотрудничество с другими ателье, с девочками, которые работают на дому не только в Бахмуте, но и в регионе. Встречаемся на тренингах, проектах, где можно узнать о новых видах предпринимательской деятельности, торговле через соцсети.

Мы поняли, что нужно объединяться. И поскольку есть зарубежные проекты, которые направлены на поддержку отраслевых объединений, то мы как раз и ездили в Европу, чтобы набраться опыта в этом вопросе.. Конкретно — узнать, как лучше и удобнее создать кластер по швейному производству в Донецкой области. Его планируют сделать под эгидой ТПП и при поддержке обладминистрании. Это хорошо для всех маленьких, как я, мини-ателье, ЧП. Это точно помощь и поддержка в реализации, в оптовой закупке тканей. Германия явилась родоначальником кластеров. У них тоже был похожий путь после объединения, который сейчас проходят наши области. У них это получилось — и это работает.

Мы занимаемся наработкой базы, которая нужна для сертификации наших вещей в Европе. В групповом варианте это будет сделать проще, чем в одиночку, ведь процесс не бесплатный, долгий по времени и затратный финансово. Мы планируем сделать это для будущего кластера и в дальнейшем, возможно, развиваться под единым брендом. Тогда можно будет работать с магазинами, с сетями за границей, на постоянной основе делать крупные оптовые поставки.

Эта тема уже интересна около 15-ти предприятиям нашего направления по области. Людям, которые могут отойти от такого слова, как конкуренция, к новому слову «со-конкуренция», когда мы понимаем, что объединившись мы получим больше, чем в одиночку. Мы можем перераспределять заказы друг между другом, то есть помогать зарабатывать каждому.

Если хочешь начать с нуля, я бы для себя выделила несколько составляющих. Во-первых, понять, что тебя трогает в жизни и что тебе нравиться, иначе толкового ничего не выйдет. Гореть идеей и быть готовым в нее вложиться: и временем, и финансами, и трудом! Во-вторых, посмотреть на рынок услуг и продуктов вокруг и найти совпадение, что хотелось бы делать и что нужно потребителю. И третье — сделать качественный и реальный бизнес-план. Без него никуда!

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