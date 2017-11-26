Тука назвал преступлением утверждение, что все люди на неподконтрольной территории сепаратисты и убийцы

Украинцам следует научиться разделять так называемую власть на неподконтрольных территориях и людей, проживающих там. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает «Зеркало недели».



«К сожалению, есть словоохотливые популисты, которые пытаются встроить в сознание украинского народа тезис, что они — не наши. По моему мнению, утверждения граничат с государственным преступлением. Я очень много общаюсь и с людьми, переехавшими с временно неконтролируемых территорий, и с людьми, которые по тем или иным соображениям остаются там. Подавляющее большинство этих людей точь-в-точь такие же, как и мы с вами, абсолютно», — резко выразился он.

По его словам, приоритет для них — семья, безопасность и на третьем месте, возможно, достаток.

«Когда нам пытаются повесить на уши лапшу, что там все ненавидят Украину, что там все сепаратисты и убийцы, — это еще один преступный штамп, который пытаются интегрировать в наше общество», — пояснил Тука.

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