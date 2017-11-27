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В Киеве на сходке криминальных авторитетов полиция задержала более 60 человек, но вскоре все они были отпущены

Понедельник, 27 ноября, 2017

Всех участников, а это более 60 человек, доставили в управление полиции для проведения тщательной проверки.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, в Пуще-Водице сотрудники уголовного розыска главного и Оболонского управлений полиции вместе со спецназовцами наведались в ресторан, в котором, по оперативной информации, собрались люди, «пытающиеся влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах».

Правоохранители «пообщались» с участниками встречи и установили их личные данные.

«Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60-ти человек доставили в управление полиции. Во время осмотра места происшествия также обнаружены несколько единиц оружия, разрешительные документы на которые вызвали подозрение. Его изъяли для проведения экспертизы, после которой следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией происшествия», — рассказал начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

 

На следующий день  Крищенко сообщил, что всех задержанных отпустили.

«Мы проверили всех лиц, 65 лиц были доставлены в районное управление, было изъято несколько единиц огнестрельного оружия. Хотя оно с разрешениями, мы его изъяли для проверок и проведения соответствующих экспертиз. Значительная часть этих людей имеет криминальное прошлое, поэтому все они были проверены на причастность к уголовным преступлениям и на то, находились/находятся ли они в розыске… Учитывая то, что неоднократно такие встречи переходили в какие-то драки или стрельбу, мы с профилактическими мерами провели проверку», — заявил он.

Также в полиции отметили, что из задержанных в настоящее время никто не находился в розыске и не проходил по нерассмотренным уголовным делам, поэтому всех отпустили после отработки и проверки документов.



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