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В донецком дерби сильнее был «Шахтер»

Понедельник, 27 ноября, 2017

В Премьер-лиге завершились матчи 17-го тура.

В субботу тур стартовал матчем в Мариуполе, где одноименный клуб принимал «Ворсклу». Самые интересные события происходили во втором тайме — на 55-й минуте гости остались в меньшинстве, после чего (как это ни удивительно) именно полтавчане выглядели лучше. Как результат — забитый на 79-й минуте гол. В оставшееся время «Мариуполь» даже отыграться не успел, а «Ворскла тем временем по очкам догнала «Олимпик». Дончане в этот же день встречались с земляками из «Шахтера». Феррейра открыл счет уже на 6-й минуте, но практически тут же забил и Приемов, впрочем, аргентинец незадолго до перерыва отличился еще раз (с пенальти). На 57-й минуте третий гол провел Бернард, а четвертый (на 74-й) — Фред. На 86-й минуте Приемов оформил «дубль» и установил итоговый счет — 2:4 в пользу горняков.

В воскресенье «Верес» победил «Черноморец» — 3:1, «Карпаты» снова опозорились, на этот раз в Александрии — 0:3, «Заря» оказалась сильнее «Звезды» — 1:0, а «Динамо» на выезде одолело «Сталь» — 2:0.

Лидирует в турнирной таблице «Шахтер» (39), у «Динамо» на четыре очка меньше. «Верес», «Олимпик» и «Ворскла» имеют в своем активе по 25 очков, у «Зари» и «Мариуполя» — по 23.



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